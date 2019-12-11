Galatasaray'ın gençleri PSG'ye diş geçiremedi
UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda son maçına çıkan Galatasaray U19 Takımı, deplasmanda PSG'ye 1-0 mağlup oldu. 8. dakikada Richard Makutungu'nun attığı gole engel olamayan Sarı Kırmızılı ekip, 6 puanla grubu son sırada tamamladı.
UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, son maçında PSG'ye konuk oldu. Sarı Kırmızılı ekip mücadeleye Berk Balaban, Arda Yıldız, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Süleyman Luş, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Bozan Uymaz, Mustafa Fettahoğlu, Yunus Akgün, Erencan Yardımcı 11'i ile çıktı.
Mücadelenin henüz 8. dakikasında Richard Makutungu'nun golüyle geriye düşen Galatasaray, rakibine karşılık veremeyince sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Grubun diğer maçında Club Brugge ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı.
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Son maçlarında ardından A Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:
1- Real Madrid / 13 puan
2- Club Brugge / 10 puan
3- PSG / 6 puan
4- Galatasaray / 6 puan