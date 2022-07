Avusturya'nın Graz yakınlarında yeni sezona hazırlanan Galatasaray , kapılarını FANATİK'e açtı. 2015-16 sezonundan itibaren Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısında U-16, U-17 ve U-19 takımlarında forma giyen, 2020-21 sezonunda A Takım kadrosundayken Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün'le çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Adana Demirspor'da geçen 2 sezonun bilinmeyen yönlerini FANATİK okurları ile paylaşan genç futbolcu, yeniden döndüğü Galatasaray ile ilgili hedeflerini sıraladı:





'Başarı için yorulmak şart'

"Bu sezon Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk. Türkiye Kupası da var ama şampiyonluk dışında başka bir başarıya tahammülümüz yok. İstanbul'da başlayıp, Avusturya'da devam eden kamp döneminde yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Çok yorucu oluyor. Ama başarı için yorulmak şart."

Galatasaray'ın bu sezon en büyük kozlarından olan Yunus Akgün takımın Avusturya kampında foto muhabirimiz Murat Akbaş'ın sorularını cevapladı.

'Hocanın kariyeri ortada'

"Şu günlerde Galatasaray ile ilgili transferler konuşuluyor. Ancak bana göre Galatasaray'ın bu sezon yaptığı en iyi transfer , teknik direktörümüz Okan Buruk. Futbolculuk kariyeri ortada, teknik adam olarak da hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğu apoletleri var. Süper Lig'i ve Galatasaray camiasını çok yakından tanıyor. Bu nedenle takımımızın en iyi transferi Okan hocamız."

'Akintola'dan formayı aldım'

"İki sezon önce Konyaspor ve Adana Demirspor'dan ciddi transfer teklifler vardı. Fatih Terim hocamız memleketi olduğu için Adana Demirspor'a gitmemi uygun gördü. Benim için de isabetli tercih bu oldu. Adana Demirspor'a gittiğimde önümde aşılması gereken oyuncular vardı. İlk sezonumda Süper Lig'e çıktık. Bu benim özgüvenimi artırdı. Süper Lig serüvenimde ise çok iyi futbolcular arasında kendime yer buldum. Akintola gibi önemli bir oyuncudan formayı aldım"

'Balotelli idman kaçırmadı'

"Adana Demirspor günlerim gerçekten çok güzeldi. O takıma ve camiaya çok şey borçluyum. Takımdaki en iyi arkadaşım Balotelli'ydi. Gerçekten çok iyi bir profesyonel. Ne bir antrenman kaçırdığını gördüm ne de maçtan veya antrenmandan kaytardığını... Dışarıdan biraz problemli bir tip imajı veriyor ama son derece profesyonel bir oyuncu. Galatasaray formasını giymesini çok isterim. Bizde çok faydalı olacağına inanıyorum. O bana zaman zaman, 'Senin yerin Avrupa. Avrupa takımlarında çok başarılı olursun' şeklinde telkinlerde bulunuyor. Bu da beni ilerisi için cesaretlendiriyor."

'Biz saç tıraşı yapmadık'

"Galatasaray'da sezon başı kamplarında altyapıdan gelen oyuncuların saçları takımın ağabeyleri tarafından 3 numaraya vurulur. Benim saçımı da zamanında Semih Kaya 3 numaraya vurmuştu. Fakat sezon başında ben altyapıdan gelen oyuncuların bu konudaki fikirlerini sordum. Gençler saçları ile şimdilik bu şekilde vedalaşmak istemediklerini söylediler. Ama her an her şey olabilir (gülerek)."

'Arda Güler önyargıları yıktı'

"Süper Lig'deki büyük takımlar günümüzde genç oyuncuları çok zor ilk 11'de oynatıyor. Ancak Arda Güler, son iki sezonda gösterdiği performansla 16-17 yaşındaki oyuncuların da büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini gösterdi. Bu konudaki önyargıları yıkıp, gençlerin de bir anlamda önünü açtı."

'En önemli faktör Montella'

"Adana Demirspor'da gösterdiğim çıkışın en önemli faktörü teknik direktörümüz Vincenzo Mentella idi. Bana sürekli olarak, 'Yunus, yeteneklerinin farkında değilsin. Çok daha iyi olabilirsin' demişti. Hatta 2 gol attığım Karagümrük maçı sonrası bile 'Çok daha iyisini yapabilirdin' diye serzenişte bulunmuştu."

'Farklı duygularla çıkmıştım'

"Galatasaray'la oynadığımız maçta farklı duygular içindeydim. Attığım goller sonrası sevinmemiştim. Çünkü Galatasaray benim yuvam. Ancak Adana Demirspor forması ile kendimi gösterebileceğim en önemli maç Galatasaray maçıydı. Gol atıp, işimi yaptım. Belki o golü atmasaydım, bugün Galatasaray'da olmayacaktım."

'En iyi kaleci Uğurcan Çakır'

"Gördüğüm en iyi kaleci Uğurcan Çakır. Özellikle unutamadığım bir pozisyon var. Çok ama çok zor bir vuruşumu çıkarmıştı. O topta oraya nasıl uzandı, hâlâ anlamış değilim."

Murat Sancak'tan sürpriz telefon

Yunus Akgün'le röportajımız esnasında Adana Demirspor'daki başkanı Murat Sancak aradı. Yunus'a Galatasaray'daki yeni dönemi için başarılar dileyip, kısa bir sohbet etti.

Murat Akbaş