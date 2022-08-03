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Galatasaray'ın genç oyuncusu Sarper Çağlar, Hatayspor'a transfer oldu

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar'la dört yıllık sözleşme imzaladı.

03 Ağustos 2022, Çarşamba 18:37 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın genç oyuncusu Sarper Çağlar, Hatayspor'a transfer oldu

Süper Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray U19 takımından Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Sarper Çağlar. Galatasaray forması giyen genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı." ifadesine yer verildi.

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Turgutluspor ve Niğde Anadolu FK formaları giymişti.



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