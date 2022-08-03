Süper Lig ekibi Hatayspor, Galatasaray U19 takımından Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Sarper Çağlar. Galatasaray forması giyen genç kanat oyuncusu Sarper Çağlar ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı." ifadesine yer verildi.

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Turgutluspor ve Niğde Anadolu FK formaları giymişti.







