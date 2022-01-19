Galatasaray 'ın genç kalecisi Batuhan Şen, sezon başında Menemenspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Sezonu 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki kaleci, ilk devrenin en çok kurtarış yapan kalecileri arasında yer aldı.

Başarılı bir ilk yarı geçiren Batuhan Şen'i Bundesliga ekibi Stuttgart istiyor. Ayrıca genç eldivene Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Karagümrük'ün talip olduğu belirtildi. Bununla birlikte Alman bir menacerlik şirketinin, oyuncunun haklarını almak istediği belirtiliyor.

Galatasaray'a geri çağrılması da gündemde olan Batuhan hakkındaki karar, Torrent ve ekibi tarafından verilecek.

Menemenspor'la 1.5 sezon kiralık olarak anlaşan Ahmet Batuhan Şen'in yarım sezon kiralık sözleşmesi bulunuyor. Menemenspor 250 bin TL karşılığında oyuncunun takımdan ayrılmasına izin veriyor.