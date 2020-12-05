Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gol perdesini kapatan isim olan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu, "Benim için 'rüya' gibi bir gün. Takım arkadaşlarım da bu anıma ortak oldular. Ömer ağabey çok güzel gördü. Güzel bir zaman geçiriyoruz. Güzel futbol oynuyoruz, galibiyet serimizi devam ettiriyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. " sözlerini sarf etti.