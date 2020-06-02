Türk Teknik Direktör Kenan Koçak’ın çalıştırdığı Hannover 96’nın genç futbolcuyu U-19 milli takımın maçlarında da izlediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray U19 takımında 21 gol atan Ali Yavuz Kol’un oynaması ve gelişmesi için sezon başında Fatih Terim tarafından kiralanmasına karar verilmişti.

Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan ve burada attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki genç milli oyuncu kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle sezon bitiminde Galatasaray’a dönecek. (Trtspor)





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