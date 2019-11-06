Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Real Madrid ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın genç futbolcuları karşı karşıya geldi.

UEFA Gençlik Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'in konuğu oldu. Mücadelenin 39. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Süleyman Luş maçta skoru 1-1'e getirdi. Galatasaray'ın attığı beraberlik golünden sonra futbolcular asker selamı verdi.

Asker selamı hatırlanacağı üzere UEFA tarafından ülkemizde uygulanması rahatsızlık yaratmış ve bu selamı verenlere disiplin soruşturması başlattıklarını açıklamıştı.

Son olarak Başakşehir kulübünde 5 futbolcunun asker selamı vermesi gündem yaratmış ve soruşturma başlatılmıştı.

UEFA'nın yaşanan bu durum ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.