Bu sezon yerli rotasyonunda ciddi sıkıntılar yaşayan ve ara transferde Türk oyuncu takviyeleri yapmaya hazırlanan Galatasaray 'da, altyapıdan gelen gençler Atakıma göz kırpıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un zaman zaman şans verdiği genç isimlerden Emin Bayram ile Metehan Baltacı, Milli formayla da önemli işlere imza atıyor. U21 Milli Takımı'nın Polonya ile deplasmanda oynadığı son özel maçta Ay-Yıldızlı ekibimiz 3-2 mağlup olurken, iki gol de Emin ve Metehan'dan geldi.

19 yaşındaki Emin Bayram, U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor.

Üçlü stoperle oynayan Milli Takımımız'da 19 yaşındaki Emin Bayram ilk 11'de görev aldı, 20 yaşındaki Metehan ise oyuna sonradan girmesine rağmen golünü atmayı başardı. Milli kamptan erken dönen iki oyuncu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel çalışmalara başladı.

20 yaşına yeni giren Metehan Baltacı, U21 takımındaki 3. maçında ilk golünü attı.

Kazımcan da forma giydi

Emin Bayram ve Metehan Baltacı dışında, Galatasaray'ın bir diğer savunma oyuncusu Kazımcan Karataş da Polonya karşısında ikinci yarıda Milli formayı giydi. SarıKırmızılı takımda Van Aanholt'tan formayı ilk kapan isim olan Kazımcan, ligler başladıktan sonra bir diğer sol bek Emre Taşdemir'le forma mücadelesine devam edecek.

Okan hocanın, genç öğrencilerinin Milli Takım 'daki performansını yakından takip ettiği ve maç sonrasında telefonla görüştüğü de gelen haberler arasında.