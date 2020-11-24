Süper Lig’de sezon genelinde inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde son haftalara damgasını vurmuştu. 24 Ekim’deki 2-1’lik Erzurum zaferiyle galibiyet serisine başlayan Cim Bom, ardından 31 Ekim’de Ankaragücü’nü ve 8 Kasım’da da Sivasspor’u yenmesinin ardından dün akşam Kayserispor karşısına çıktı. Türk Telekom Stadı’nda ağırladığı rakibiyle ilk yarıyı golsüz eşitlikle geçen Aslan, 63. dakikada Senegalli golcüsü Mbaye Diagne’nin penaltıdan kaydettiği sayıyla öne geçti. Ancak skor üstünlüğünü sadece 8 dakika koruyabilen Aslan, 71. dakikada konuk ekibin Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo’nun şık golüne engel olamadı. Oyunun kalan dakikalarında karşılıklı ataklardan gol çıkmayınca Fatih Terim’in öğrencileri, ligde 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Sıradaki rakip Rize

Kayserispor karşısında alınan 1-1’lik sonucun ardından 9. hafta sonunda puanını 17’ye yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, 20’şer puanla ligin ilk iki sırasını paylaşan Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Kasım ayındaki son lig maçında cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Cim Bom, Aralık’taki mesaisinde ise sırasıyla; Hatayspor, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek.

Campanharo füze gönderdi!

Kayserisporlu oyuncular bu sevinci attıkları tek şutta buldukları golün ardından yaşadı. Sarı-Kırmızılılar renkdaşı önünde yüzde 28 topla oynadığı maçta 3 şut denedi, sadece 71'de Brezilyalı ön liberosu Campanharo ile isabet buldu. 28 yaşındaki oyuncu ceza sahası dışından yerden düzgün bir vuruşla topu kaleye gönderdi, Fatih Öztürk hareket bile edemedi. Campanharo, Kayseri'de çıktığı 23 maçta ilk gol sevincini yaşadı hem de takımına puan kazandırdı.



