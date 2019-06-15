Galatasaray'ın Welbeck aşkı sürüyor. Sezon başında Modeste ile birlikte Cim Bom’un getirmek istediği iki forvetten biri olan İngiliz yıldızın Arsenal ile sözleşmesi sona erdi. 28 yaşındaki yıldız, Galatasaray’ın listesinde yer alıyor. Fatih Terim, Welbeck’in oyun tarzını beğeniyor ve hücum hattında çok yönlü oynamasını avantaj olarak görüyor.

Ancak bu transfer oyuncunun sağlık durumuna bağlı. 2018’in Kasım ayında bileği kırılan Welbeck, tam 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız forvet sakatlığını atlatıp, saha çalışmalarına başladı. Yine de Galatasaray bu işi riske atmayacak oyuncunun detaylı sağlık raporuna göre hareket edecek.

Hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapan İngiliz yıldız, geçen sezon çıktığı 14 maçta 5 gol attı.

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