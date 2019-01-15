Galatasaray bugün Türkiye Kupası'nda Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ancak Sarı-Kırmızılı taraftarlar merakla yapılacak transferleri bekliyor. Özellikle forvet transferi büyük merak konusu. Galatasaray'ın Benjamin Tetteh, Demba Ba ve Alan Carvalho için bu hafta içinde yeniden girişimde bulunması ve en az iki oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan transfer haberleri ve detaylar...

BELHANDA GİDİYOR! İŞTE BONSERVİSİ

Galatasaray ve Belhanda’nın yolları, 1.5 sezonluk birlikteliğin ardından ayrılıyor... Yıldız futbolcu, Al İttihad’ın 5 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Sarı-Kırmızılılar, bu transferden 9 milyon Euro kazanacak.

Belhanda, Galatasaray kariyerinin sonuna geldi. Faslı futbolcu, Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad’le anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcuya, yıllık 5 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. Galatasaray’ın da bu transferden 9 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

Ankaragücü maçında yok

Yıldız futbolcunun, ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak olan Ankaragücü maçından önce Cim Bom’a veda edeceği belirtiliyor.

1.5 milyonu Ukrayna’ya!

Galatasaray, Belhanda için Dinamo Kiev’e de 9 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-Kırmızılılar’ın, bu transferden 1.5 milyon Euro civarında bir payı da Ukrayna kulübüne vereceği ifade ediliyor.

ALAN TRANSFERİNDE SON DAKİKA!

Galatasaray’ın, henüz Alan transferini açıklamama sebebi ortaya çıktı. Daha önce prensipte anlaşan tarafların, yıllık ücret konusunda tekrar pazarlığa giriştiği öğrenildi. Alan 4 milyon Euro istiyor, Cim Bom ise 3 milyon Euro’da diretiyor.

Galatasaray camiasının dört gözle beklediği forvet transferinde aşama kaydedilememe sebebi ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar’ın gözü uzun süredir Alan Carvalho’daydı. 19 Ocak’ta, Çin kulübü Guangzhou ile kontratı bitecek olan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray’la prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak gelinen son noktada, yıllık ücret pazarlıklarının tekrar başladığı öğrenildi. Yıldız golcünün senelik 4 milyon Euro garanti ücret talep ettiği, Galatasaray cephesinin ise 3 milyon Euro seviyesinin üzerine çıkmak istemediği belirtildi.

Takımıyla kampa gitti

Eğer taraflar önümüzdeki günlerde ortak noktada buluşabilirse, Alan ancak o zaman Türkiye’ye imza için gelecek. Çin kulübüyle kampa katılan Sambacı’nın, fizik ve kondisyon açısından herhangi bir eksiği yok. Yani transfer gerçekleşirse, sahaya çıkması adına bir engel bulunmuyor. Ancak görüşmelerde sürekli yaşanan rötar, forvet eksiğini derinden hisseden Galatasaray camiasında huzursuzluk yaratmış durumda.

MARCAO'NUN SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE!

Galatasaray, transferini geçen hafta duyurduğu Marcao'ya dün kavuştu. Brezilyalı stoper, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Genç futbolcu KAP açıklamasına rağmen pazar akşamı son kez Chaves formasını giydi. Bu durum Sarı-Kırmızılı camiada tartışmaya neden olurken, yönetimin işini garantiye aldığı öğrenildi.

3 buçuk sezonluğuna yıllık ücret ve bonservisine 6.3 milyon Euro yatırım yapılan Marcao, Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında sakatlansaydı Galatasaray'a sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı doğacaktı. Ancak Marcao sakatlanmadı ve fizik olarak yüzde 100 halde Galatasaray'a katılıyor. (Sabah)

BALOTELLI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Kariyerini Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice'te sürdüren ve kulübüyle anlaşmazlıklar yaşayan Mario Balotelli'nin geleceği şekilleniyor. Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan İtalyan santrforla ilgili resmi açıklamayı Nice Başkanı Jean-Luc Rivere yaptı.

Fransa basınından RMC'ye konuşan Rivere, "Balotelli bildiğim kadarıyla şu anda bazı kulüplerle görüşüyor. Rakibimiz Marsilya'ya gitme ihtimali de bizi endişelendirmiyor. Buradan Balotelli'ye teşekkür ediyorum. Son 6 ay hariç, bize yaşattığı iki fantastik yıl için minnettarım" ifadelerini kullandı.

"Anlaşırsa serbest bırakırız"

İtalyan santrfora kolaylık sağlayıp sağlamayacakları sorusunu yanıtlayan Rivere, "Balotelli eğer bir şeyler bulur, bir kulüple anlaşırsa onu serbest bırakırız. Bu da oyuncuya saygı duymaktır" dedi.

Nice formasıyla Ligue 1'de bu sezon 10 maça çıkan Balotelli, hiç gol atadı. Teknik direktör Patrick Viera ile problemler yaşayan İtalyan santrfor, bir süredir antrenmanlarda yer almıyordu.

BELHANDA'NIN YERİNE RENATO AUGUSTO

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad kulübü, Galatasaray'la Younes Belhanda transferi için anlaşma sağladı. Faslı yıldızın kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin resmiyete kavuşacağı da bildirildi. Galatasaray, Belhanda'nın yerini doldurmak için arayışlara geçerken alternatifini Çin'de buldu!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, kariyerini Çin'in Beijing Guoan ekibinde sürdüren Brezilyalı orta saha Renato Augusto'yu gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in de Brezilyalı futbolcunun transferine sıcak baktığı öğrenildi.

Beijing Guoan, son olarak Tottenham'dan Mousa Dembele'yi 11 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Çin'e 2016 yılında transfer olan Brezilyalı yıldız geçen sezon Çin Süper Ligi'nde 26 maça çıkarken 10 gol 14 asistle oynadı.

İŞTE GALATASARAY'IN HEDEFİNDEKİ FORVETLER

Galatasaray, forvet transferine odaklandı. Sarı-kırmızılı yöneticiler; Clinton N'Jie, Benjamin Tetteh, Demba Ba ve Alan Carvalho için bu hafta içinde yeniden girişimde bulunacak.

Listede yer alan 4 oyuncudan 2'sini transfer etmek isteyen Galatasaray, golcü takviyesini MKE Ankaragücü ile cumartesi günü oynanacak lig maçına kadar yetiştirmeyi planlıyor.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde, golcü transferinin bu hafta bitirilmesini şart koştuğu belirtildi..

Bu gelişme üzerine yönetim girişimlere hız verdi. (TRTSPOR)

GALATASARAY'A SAVANIER CEVABI!

Garry Rodrigues'i Arabistan'a gönderen, Belhanda'da son sürat pazarlıklara devam eden, Maicon, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u da elden çıkarmak isteyen Galatasaray'da Marcao dışında kadroya bir takviye yapılamazken, Teji Savanier konusunda da ret cevabı alındı.

En az 10 milyon euro!

Galatasaray'ın yaptığı 6 milyon euroluk teklifi Nimes kulübünün reddettiği ve Fransızların Sarı Kırmızılı yönetime, "Savanier değerli bir oyuncu. Onu Marsilya, Lyon ve Fransa dışından takımlar da istiyor. 10 milyon eurodan aşağı bir rakama satmayı düşünmüyoruz" cevabını verdiği öğrenildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı toplam 15 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. (Hakan Ateşler)



