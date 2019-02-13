Galatasaray’ın filedeki rakibi Lindemans

Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Kupası 4’lü final turu rövanş maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi ile karşılaşacak.

13 Şubat 2019, Çarşamba 10:31
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Galatasaray’ın filedeki rakibi Lindemans

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4’lü final turu rövanş maçında yarın Belçika’nın Lindemans ekibine konuk olacak.

Aalst kentinde oynanacak müsabaka TSİ 22.30’da başlayacak.

İstanbul’daki ilk maçı 3-1 kazanan Galatasaray, yarınki müsabakadan puan alması durumunda yarı finale yükselecek.

Belçika ekibinin 3-0 veya 3-1’lik galibiyetleri halinde ise turu geçecek tarafı, maçın sonunda oynanacak altın set belirleyecek.

Eşleşmede turu geçecek ekip, yarı finalde Ford Store Levoranta Sastamala (Finlandiya)-Kuzbass Kemerovo (Rusya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

AA

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