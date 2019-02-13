Galatasaray’ın filedeki rakibi Lindemans

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4’lü final turu rövanş maçında yarın Belçika’nın Lindemans ekibine konuk olacak.
Aalst kentinde oynanacak müsabaka TSİ 22.30’da başlayacak.
İstanbul’daki ilk maçı 3-1 kazanan Galatasaray, yarınki müsabakadan puan alması durumunda yarı finale yükselecek.
Belçika ekibinin 3-0 veya 3-1’lik galibiyetleri halinde ise turu geçecek tarafı, maçın sonunda oynanacak altın set belirleyecek.
Eşleşmede turu geçecek ekip, yarı finalde Ford Store Levoranta Sastamala (Finlandiya)-Kuzbass Kemerovo (Rusya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
AA