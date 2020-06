Galatasaray Doğa Sigorta, uzun bir süredir yer aldığı EuroLeague Basketball organizasyonu EuroCup'tan ayrılarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geçmişti.

Yeni sezonda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da Basketboldan Sorumlu Yönetici Ömer Cansever, anlaşmanın detaylarına ilişkin Aydınlık Gazetesinden Semih Nişancı'ya konuştu.

Sarı-kırmızılı basketbol takımının EuroLeague Basketball bünyesindeki EuroCup'tan ayrıldığını ve 2020-2021 sezonundan itibaren FIBA çatısı altındaki Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini aktaran Cansever, şu ifadeleri kullandı: "Normalde FIBA 'ayak bastı parası' olarak organizasyona katılma kararı alan takımlara 250 bin avro civarında para veriyordu ama biz Galatasaray'ın marka değerini de göz önünde bulundurarak iyi pazarlık yaptık ve 350 bin avroluk bir gelirimiz olacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin bizim için daha iyi ve daha hayırlı olacağını düşünüyoruz. Anlaşmamız 3+2 yıl şeklinde, önceki gün itibarıyla imzaladık ve duyurusunu da yaptık."

'Ertuğrul Erdoğan'ın sözleşmesini uzatacağız'

Galatasaray'ın hem erkek hem de kadın basketbol takımlarında değerli başantrenörlere sahip olduğunu belirten Cansever, "Erkek basketbolda başantrenör Ertuğrul Erdoğan'dan, kadın basketbol takımında da Efe Güven hocadan çok memnunuz. Ertuğrul Erdoğan'ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz" dedi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ligi tamamlayamadıkları için üzgün olduğunu belirten Cansever, şunları kaydetti: "2019-2020 sezonunda erkek basketbolda kısıtlı imkanlarla çok iyi bir kadro kurduk. Biliyorsunuz, özellikle Şubat ayının sonlarında ve Mart ayının hemen başında çok önemli galibiyetler aldık. Sakatlıklara rağmen çok iyi basketbol oynadık. Fenerbahçe'yi ve Darüşşafaka'yı deplasmanda, TOFAŞ'ı da sahamızda mağlup ettik. Ayrıca ligin ilk devresinde Fenerbahçe'yi sahamızda farklı yenmiştik. Form durumumuz çok iyiydi, ben ligde finali zorlayacağımıza inanıyordum ama maalesef koronavirüs pandemisi ortaya çıktı."

Hemen her kulüpte olduğu gibi sarı-kırmızılı kulüpte de pandemi dolayısıyla maddi sıkıntılar yaşandığını ve gelecek sezon basketbol bütçesinin de kısıtlı olacağını söyleyen Cansever, şöyle konuştu: "Şu an elimizden geleni yapıp iyi bir takım oluşturmaya çalışıyoruz ama imkanlarımız sınırlı, maddi açıdan zor günler yaşıyoruz. Oyun kurucumuz Can Korkmaz daha iyi bir teklif aldı ve ayrıldı. Pivot Muhsin Yaşar ile ilgilendik ancak TOFAŞ ile olan sözleşmesini uzattı. Gelir yolları oluşturup iyi bir takım kurmaya çalışacağız. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceğimiz gelir de bize önemli bir katkı sağlayacak."