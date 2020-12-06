Falcao’nun sakatlandığı ve Babel’in de koronavirüse yakalandığı süreçte kendisine gelen forma şansını çok iyi değerlendiren Mbaye Diagne, gollerine devam ediyor... Kayseri mücadelesinde penaltıdan ağları havalandıran, geçtiğimiz hafta ise Rize deplasmanında hat-trick yaparak fark yaratan Diagne, dün de kilidi açan isimdi. Feghouli’nin ortasında topu çok iyi önüne alıp, şık bir vuruşla kaleciyi avlayan Senegalli yıldız, son 3 maçta 5 gol attı.

Daha kolayları kaçırdı

Diagne attığın golün daha kolaylarını ise kaçırdı! Hem ilk yarıda hem de ikinci devrenin başında çok net fırsatlarda kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcu, çerçeveyi bulamadı. Her şeye rağmen Falcao’nun yokluğunda Aslan’ın gol yükünü çekmeyi başaran Diagne, Falcao ve Babel dönse de kolay kolay formayı bırakmayacağının sinyalini verdi.

69 maçta 49 gol

Ligde Galatasaray’ın skoreri olan 5 gollü Falcao’yu yakalayan Diagne, bu sezon tüm resmi maçlara bakıldığında ise Cim Bom’un en skorer ismi. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 kez rakip fileleri sarsan Senegalli santrforun toplamda 7 golü var. Diagne, Türkiye kariyerinin tamamına bakıldığında ise müthiş bir istatistiğe sahip. Tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla çıktığı 69 maçta tam 49 gol attı.















