Galatasaray'ın Eyüpspor hazırlık maçı iptal oldu
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı ilk özel maç olan Eyüpspor karşılaşması son anda iptal oldu. Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir oyuncuda koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle hazırlık maçı iptal oldu
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı ilk özel maç olan Eyüpspor karşılaşması son anda iptal oldu. Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mücadele öncesi yapılan testlerin sonucunda bir oyuncuda pozitif sonuç çıkması nedeniyle hazırlık mücadelesi iptal oldu
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1297665594876137481