Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma, İstanbul'da olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

27 Aralık 2019, Cuma 07:20
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Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma İstanbul'a geldi!

PSV Eindhoven'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma, İstanbul'a geldi.

Portekizli futbolcu, ünlü bir mekanda çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaşarak sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Bruma, burada Galatasaray'ın idari menajer yardımcısı Mert Çetin'le de bir araya geldi.

Yılbaşı tatili sebebiyle Türkiye'ye geldiği öğrenilen Bruma bilindiği gibi PSV'de fazla süre alamıyor.

Bruma bu sezon PSV formasıyla çıktığı 24 maçta 1433 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asist yaptı.

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