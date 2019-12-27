PSV Eindhoven'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma, İstanbul'a geldi.

Portekizli futbolcu, ünlü bir mekanda çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaşarak sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Bruma, burada Galatasaray'ın idari menajer yardımcısı Mert Çetin'le de bir araya geldi.

Yılbaşı tatili sebebiyle Türkiye'ye geldiği öğrenilen Bruma bilindiği gibi PSV'de fazla süre alamıyor.

Bruma bu sezon PSV formasıyla çıktığı 24 maçta 1433 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asist yaptı.