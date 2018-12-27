Galatasaray'ın Ocak 2014'te Gremio'dan kadrosuna kattığı Alex Telles, 2016 yazında 6,5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Porto'ya satılmıştı.

Portekiz kulübünde sergilediği futbolla adeta parmak ısırtan ve değerini katlayan Brezilyalı sol bekle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

AS gazetesinin haberine göre Atletico Madrid kulübü Filipe Luis'in yerine düşündüğü Telles için tam 40 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Transferin gerçekleşmesi durumunda ise Cim Bom'un kasasına 3 milyon 350 bin euro girecek. Zira Sarı Kırmızılılar, yıldız ismi Porto'ya sattığında sözleşmeye bir sonraki satıştan elde edilecek kârın %10'unun alınması maddesini koydurmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler