Terim sonrasında bazı futbolcuların takımdan ayrılmakistediğini öne süren Davala, takımın başına Torrent'in getirilmesiyle ilgili olarak da, "Torrent yardımcı değil mi? Bana neden gelinmedi? Torrent de iyi bir hocanın yanında yardımcılık yaptı, ben de iyi bir hocanın yanında yardımcılık yaptım. Bu sezon sürekli yardımcıların konuşulması bana Adnan Polat dönemini hatırlattı. Skibbe geldiğinde de bize böyle saldırı yapılmıştı. Önce yardımcılara sonra hocaya saldırı. Biz bunları yemeyiz. Aynı sistem" ifadelerini kullandı.



