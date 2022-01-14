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Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Ümit Davala'dan flaş iddialar

Fatih Terim'in eski yardımcılarından olan ve daha sonra yorumculuğa geçiş yapan Ümit Davala, Florya'da yaşanan süreçle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

14 Ocak 2022, Cuma 08:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Ümit Davala'dan flaş iddialar

Terim sonrasında bazı futbolcuların takımdan ayrılmakistediğini öne süren Davala, takımın başına Torrent'in getirilmesiyle ilgili olarak da, "Torrent yardımcı değil mi? Bana neden gelinmedi? Torrent de iyi bir hocanın yanında yardımcılık yaptı, ben de iyi bir hocanın yanında yardımcılık yaptım. Bu sezon sürekli yardımcıların konuşulması bana Adnan Polat dönemini hatırlattı. Skibbe geldiğinde de bize böyle saldırı yapılmıştı. Önce yardımcılara sonra hocaya saldırı. Biz bunları yemeyiz. Aynı sistem" ifadelerini kullandı.

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