2015-2018 yılları arasında Galatasaray 'da sportif direktörlük yapan Cenk Ergün için flaş iddia... Estadio Deportivo'nun haberine göre; Sylvain Armand'la yollarını ayıracak olan Lille sportif direktör arayışında ve Cenk Ergün'ü de adaylar arasına aldı.

PSG önünde kazanılan tarihi şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren Fransız ekibinin yeni bir yapılanma doğrultusunda iyi bir projeye imza atmak istediği yazıldı. Bu doğrultuda da haberde; Galatasaray'da iyi bir dönem geçiren Ergün'ün de listede olduğu belirtildi.

Son olarak 2018-2019 sezonunda Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da danışmanlık yapan ve şu anda boşta olan Ergün'ün, Lille'e gelebileceği öne sürüldü.

Cenk Ergün'ün ismi, 11 Haziran'daki başkanlık seçiminin ardından tekrardan Galatasaray'a dönebileceği şeklinde de geçiyordu.







