Palmeiras forması giyen Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo’nun ayak bileği kırıldı. Brezilya Ligi'nde 19. hafta mücadelesinde Palmeiras Vasco da Gama deplasmanına konuk olurken Yeşil Beyazlılar maçtan Luiz Adriano'nun 73. dakikasındaki golüyle 1-0 galip ayrıldı. Maça ilk 11'de başlayan Melo son dakikalardaki pozisyonda ciddi şekilde sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun görüntülerde de ayak bileğinin kırıldığı görüldü. Vasco da Gama ve Palmeiras’ta forma giyen futbolcular sakatlık sonrası büyük bir üzüntü yaşadılar.







