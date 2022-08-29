Beşiktaş , Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor 'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Vodafone Park'ta sürpriz bir konuk dikkat çekti. Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi tribünlerden takip edecek.





Vodafone Park'taki mücadeleyi yerinden takip edecek Domenec Torrent'e Jordi Guerrero Costa eşlik ediyor. Jordi Guerrero, Flamengo ve Galatasaray dönemlerinde de Torrent'in yardımcıları arasında yer alıyordu.

Hatırlanacağı üzere Domenec Torrent, Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden alınması sonrası Ocak 2022'de teknik direktörlüğe getirilmiş ve Haziran 2022'de Dursun Özbek ve ekibinin yönetime gelişiyle birlikte görevine son verilmişti.

Fotoğraf: Saycan Sayım