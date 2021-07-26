Galatasaray 'ın sol bek transferi adına uzunca bir süre gündeminde yer alan Real Betis'ten Alex Moreno, Serie A'ya transfer olabilir. Galatasaray'ın Patrick van Aanholt ile sol bek arayışlarını sonlandırması sonrası İtalyan ekibi Napoli, Betis'ten Alex Moreno'yu kadrosuna katmak istiyor.

Mundo Deportivo'ya göre Real Betis, genç oyuncu Jose Calderon'u A takıma çıkararak Alex Moreno'nun alternatifini belirledi. Betis, Alex Moreno'nun gidişine yeşil ışık yakarken Galatasaray sonrası Napoli ve Marsilya'nın da oyuncuya talip olduğu belirtildi.

Van Aanholt öncesi Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralık 2 milyon Euro'luk teklifinin reddedildiği belirtilirken Betis'in 7 milyon Euro'luk talebi olduğu aktarılmakta. Napoli, oyuncuyla ilgilense de Betis'e henüz resmi bir teklif sunmadı.