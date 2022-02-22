İspanya La Liga'da son sırada yer alan ve kümede kalma ihtimali bir hayli azalan Levante, Galatasaray 'ın eski sol beki Marcelo Saracchi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık oynayan Marcelo Saracchi, Alman ekibi RB Leipzig'e dönmüştü. Ancak Leipzig Uruguaylı sol bekin sözleşmesini feshetmişti.

1998 doğumlu Saracchi, 2024 yılına kadar Levante forması giyecek. Uruguaylı sol bek, Galatasaray'daki 1.5 yılında 2 gol, 6 asistle oynadı.















