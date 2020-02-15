Cim Bom’un tarihindeki efsane kalecilerden biri olmayı şimdiden başaran Fernando Muslera, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en kilit oyuncularının başında geliyor. Bu sezonun genelinde takımın en iyisi olan ve ikinci yarıda da performansını artıran Muslera, formunun zirvesinde yer alıyor. Takımın ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinde yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkmayı başaran Uruguaylı eldiven, son 5 maçta sadece 2 gol yerken, bu süreçte toplamda kalesine gelen 15 şutun 13’ünde başarılı olmayı başardı.

Fatih Terim’in 1 numarası...

Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 33 yaşındaki eldiven, toplamda bu sezon 2 bin 610 dakikayla da teknik direktör Fatih Terim’in en çok süre verdiği isim konumunda yer alıyor. Yönetimin, sezon sonunda Muslera’nın sözleşmesini uzatmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Çağrı Davran