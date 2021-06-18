Galatasaray’ın divan kurulunun yeni başkanı Aykutalp Derkan

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu, başkanlık için yarıştı.

Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 4 sandıkta sayım işlemine geçildi.

Yapılan sayım sonrası Niyazi Yelkencioğlu’na 332 oy çıkarken, 446 oy alan Derkan başkanlığa seçildiği ilan edildi.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada divan kurulu üyelerine teşekkür eden Derkan, kulübün yarın gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulunun da hayırlı olmasını diledi.

AA