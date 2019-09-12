Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısında eski başkan Dursun Özbek ile mevcut başkan Mustafa Cengiz arasında çok sert diyaloglar yaşandı.

İlk olarak kürsüye çıkan Özbek, Riva ve Florya projeleriyle ilgili konuşurkan, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Özbek’in öne çıkan sözleri:

“Riva ile Florya’ya da proje yapıldı ama yer teslimi yapılamıyor. İhalesi yapıldı, avansları ödendi, ilgili miktarlar kulübe geldi. Paralar ödeniyor. Görevinizi yapacaksınız, arsayı teslim etmelisiniz ki zaman faktörü lehinize çalışsın. Fakat tık yok...”

‘At gibi köpekler varmış!’

“Bu projeler yapılırken Kemerburgaz’da bir arsa üzerinde çalışmalar yapıldı yönetimimiz döneminde. Bugünkü yönetim döneminde imzalandı. Buraya taşınılması gerekiyordu. ’Mandıra var, at gibi köpekler var, paramız yok, maden ruhsatı var’ denildi. Paramız yok geçerli, anlaşılır bir bahane değil. Galatasaray bütün projelerini parayla mı yaptı? Burada niyet önemli. Galatasaray’ın güncel ve istikbaldeki menfaatinin kaybolmasının eşiğindeyiz. Kimse bunun altından kalkamaz...”

‘Bir çivi bile çakmadınız’

“Mecidiyeköy’deki otel projesinde şahsi kefaletle 20 milyon dolar kredi aldım. Otelin kabası bitti. 20 aydır bir çivi çakmadınız. Oradan geçerken görmemek için yüzümü dönüyorum. Hâlâ Dursun Özbek olarak şahsi kefaletim duruyor. Ses çıkartmıyorum.”

‘Başkan ödeme yapılacak dedi’

“Sayın başkanla Fatih Terim’in babasının cenazesinde görüşme imkanımız oldu. Kendisi ödeme yapılacağını söyledi. 8-9 ay geçmesine rağmen bir ödeme yapılmadı. Alınan senetlerin bir tarihi var. Senedin birini icra mahkemesine verdik. Sonrasında başkan beni aradı ve görüştük. Abdurrahim (Albayrak) beni arayarak ’Başkan haftaya görüşmek istiyor’ diyor. Önümüzdeki hafta geliyor ama ortalıkta yok. Biz şirket olarak bu ihtarı çekmek zorundaydık.”

‘İcra gönderen başkan oldum’

“Başkan bana ’Yapılandırma yapar mısın’ dedi. Elbette yaparım dedim. 10 gün süre istendi çıt çıkmıyor. Ankara’daki alacaklının da takip ettiğini biliyorum. Ses çıkmayınca Ankara’daki kişi 5 milyon Lira için kulübe haciz yollamak zorunda kaldı. Hemen troll hesaplar devreye girdi ve ‘Dursun Özbek kulübe icra yolladı’ haberleri çıktı. Bu bilgi kirliliğiyle Dursun Özbek, Galatasaray’a icra gönderen başkan olarak tarihe geçti.”

Dursun Özbek’in konuşmasının ardından Mustafa Cengiz, cevap vermek için kürsüye çıktı. Cengiz kürsüde konuşurken, Özbek zaman zaman ayağa kalkarak cevap verdi. Karşılıklı sert diyaloglar sonrası Özbek, tekrar kürsüye çıkmak istedi. Ancak Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, “Dışarıda hesaplaşın” diyerek Özbek’e söz vermedi. Başkan Cengiz, Özbek’in sözlerine hayli sinirlendi. Kemerburgaz’a taşınma konusunda çok önemli açıklamalar yapan Cengiz, Florya projesinin rafa kalktığını da dile getirdi. İşte Başkan’ın öne çıkan sözleri:

‘1 gün o arsaya baktı mı’

“Florya’yı neden taşımadınız diyor. İhaleyi alan müteahhit de bütün devlet kapılarında bunu zorluyor. Biz de çıkmak istiyoruz. Onaylamasak bile Florya’dan çıkıp Kemerburgaz’a gitmek için elimizden geleni yaptık. Süreç 18 aydır sürüyor. Acaba eski yönetim bu Kemerburgaz’ı Florya’ya karşı alırken 1 gün gidip baktı mı? 40 metre kot farkını geçtim, maden ruhsatı olduğunu biliyor mu? Maden sahibi evvelki ay yürütmeyi durdurma kararı aldı. 3 ay, 3 yıl, 10 yıl, ne kadar sürer bilemem...”

‘Revizeyle Florya’da kaldık’

“Kemerburgaz’daki durum bu. Bu sefer de dedik ki, sözleşmeyi revize edelim. Florya’da kalalım, Riva üzerinden revize edelim dedik. Sözlü mutabakat yaptık, bugün toplanacaktık ve divan nedeniyle erteledik. ‘Otelin önünden geçerken başımı çeviriyorum, utanıyorum’ diyor. Ben de öyleyim. Başımı çeviriyorum. 2015’te başkan yardımcısıyken bu projeyi yapmak istedi, ‘2 yılda bitireceğim, yılda 5 milyon Dolar net gelir garanti ediyorum’ dedi ve ben de alkışladım. Taahhüt ettiği yıllık 5 milyon Dolar net geliri Dursun Özbek’ten talep ediyorum. Bize söz verdi...” Dursun Özbek’in ayağa kalkarak kendisine cevap vermesi üzerine Cengiz, “Ben seni peygamber sabrı ile dinledim. Daha neler var. Kendisinin verdiği kefaleti biz zaten veriyoruz. Otel için verdiği kefalet şu anda yok ve yapılandırma da eridi. Bütün yük spor kulübünün üzerinde” dedi ve şöyle devam etti:

‘Yetmedi, icraye verdiniz’

“20 Ocak’ta seçimi kaybettikten sonra, Galatasaray Sportif A.Ş’nin hisselerine rehin koydu. Yetmedi, Emlak Konut’tan alacağımız 20 milyon Dolar’a da rehin koydu, 3 tane de senet aldı. Bizzat kendisi tazmin etti. Siz Galatasaray’ı hacze verdiniz. Yetmedi icraya verdiniz. Bizim borcumuz borç. ‘Mail yolladım, niye cevap vermediniz’ diyorsunuz. Biz size resmi şekilde noterden yazdık. Cenazede de konuştuk. 12 milyon Dolar ve 7 milyon Euro borcumuz var kendisine. 5 milyon TL faizi kabul etmiyorum. Bu borcu size ödeyeceğiz. Ama lütfen doğru anlatın.”