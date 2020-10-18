Sezon başında Atletico Madrid'den ayrılması gündeme gelen fakat Luis Suarez transferine rağmen takımdaki rolünü koruyan Diego Costa için transfer iddiaları sürerken bu kez Galatasaray'ın devrede olduğu aktarıldı. İspanyol basınından Minuto'nun iddiasına göre Galatasaray, Diego Costa'nın Atletico Madrid'deki durumunu yakından takip ediyor.

Daha önce ismi Fenerbahçe ile de anılmış Diego Costa için Galatasaray'ın devreye girmeyi hazırlandığı ve yıldız golcünün, Falcao ile birlikte kullanılacağı aktarıldı. Buna rağmen Galatasaray'da Falcao'nun satışını gerçekleştirip gelir elde edilmesi de planlar dahilinde. İki oyuncu, daha önce 2011-12 sezonunun ilk yarısında birlikte Atletico Madrid forması giymişlerdi.

Transfer için nabız yoklayan Galatasaray'ı ise oldukça zorlu bir rakip bekliyor. Minuto'nun iddiasına göre PSG de 2021 yazında sözleşmesi bitecek oyuncunun durumunu yakından takip eden takımlar arasında.