Süper Lig'in 17.hafta maçında ANtlyaspor ile karşılaşacak Galatasaray daha sonra tatile girecek. İkinci yarı için 4 Ocak 2020 tarihinde çalışmalar başlayacak Galatasaray daha sonra Antalya'ya geçecek. Fatih Terim'in ekibi TFF 1.Lig'den Altay ve Adana Demirspor ile hazırlık maçları yapacak.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yaptığı kamp programı paylaşımı şu şekilde;

Süper Lig’in 17. haftasında Antalyaspor ile 28 Aralık 2019 Cumartesi günü oynayacağı maçın ardından 4 Ocak 2020 Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelecek olan futbol takımı, ikinci yarı hazırlıklarını 10 Ocak 2020 Cuma günü dek İstanbul’da sürdürecek. Kafile, aynı gün sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Antalya’ya hareket ederek Serik ilçesinde bulunan Sueno Hotels Golf Belek’te kampa girecek.

Galatasaray, Belek’teki kamp çalışmaları süresince iki hazırlık maçına çıkacak. Sueno Hotels’e ait tesislerde gerçekleştirilecek olan iki mücadeleden ilkinde 10 Ocak 2020 Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altay saat 16.00’da karşılaşacak olan takımın ikinci müsabakadaki rakibi ise 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 16.00’da bir diğer TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor olacak. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Rizespor ile deplasmanda oynayacağı ilk maçtan bir gün önce Antalya’dan Rize’ye hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.