Galatasaray 'ın derbi planı yavaş yavaş netleşiyor. Milli ara sonrası tam kadro çalışmaya başlayan Sarı Kırmızılı ekipte ilk taktik prova dün gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle birlikte tamamladığı Fenerbahçe analizinin ardından, ezeli rakibin zayıf karnı olarak kaleci Berke'yi tespit etti. Genç eldivenin stres yükü fazla olan mücadelede deneyim sorunu yaşayabileceğini öngören Terim, rakibi uzaktan avlamanın hesapları içinde. Oyuncularına, "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun" talimatı veren tecrübeli çalıştırıcı, bu konuda en çok Cicaldau'ya güveniyor. Rumen yıldızla idmanda bire bir görüşen Terim, ona özel bir hücum serbestliği tanıyacak.









Takımın beyni Feghouli

Fatih hocanın takım içerisinde yapmayı düşündüğü değişikliklerden biri de oyunun merkezinde gerçekleşecek. Terim, son haftaların formda ismi Feghouli'yi 10 numara pozisyonunda değerlendirmeye hazırlanıyor. Halil ve Kerem de kanatlarda forveti besleyecek. İleri uçta şimdilik Diagne bir adım önde görünüyor. Ancak Mohamed de formayı zorluyor ve burada ciddi bir rekabet yaşanıyor. Ayrıca ilk 11'e son kararını yarın verecek olan Terim, son anda tek forvetli sisteme dönüp ileriye Halil'i koyabilir ve Morutan ya da Emre Kılınç'ı sağ kenarda kullanabilir.

Duran toplara özel önlem

Terim ve ekibine göre Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu ise duran toplar olacak. Hem kornerlere hem de ceza sahası çevresinden yapılacak serbest vuruşlara karşı özel savunma çalışmaları yapan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da kornerlerden gol atamama hastalığını rafa kaldırmayı hedefliyor. Bu nedenle antrenmanın bir bölümünün de köşe atışlarına ayrıldığı öğrenildi.

Metin Karabaş







