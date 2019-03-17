Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, bir taraftan da deplasman fobisini yenmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılı ekip, şampiyonluk mücadelesinde en büyük yarayı dış saha maçlarında aldı. Bu sezon ligde 12 deplasman maçına çıkan Galatasaray, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi elde ederken, tam 18 puan kaybetti.

Fatih hoca uzun süredir deplasman fobisine bir çözüm bulmaya çalışıyor. Oyun sisteminde yeni santrfor Diagne’ye göre bazı değişiklikler yapan Terim, kontra hücumlar yerine, topun rakip yarı alanda kalmasını ve baskının üçüncü bölgeden itibaren başlamasını istiyor