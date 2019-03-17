Galatasaray'ın deplasman fobisi sürüyor

Galatasaray bugün Bursaspor karşısında deplasman fobisini bitirmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılı ekip bu sezon dış sahadaki 12 lig mücadelesinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi elde etti, 18 puan kaybetti.

17 Mart 2019, Pazar 09:37
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Galatasaray'ın deplasman fobisi sürüyor

Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, bir taraftan da deplasman fobisini yenmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılı ekip, şampiyonluk mücadelesinde en büyük yarayı dış saha maçlarında aldı. Bu sezon ligde 12 deplasman maçına çıkan Galatasaray, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi elde ederken, tam 18 puan kaybetti.

Fatih hoca uzun süredir deplasman fobisine bir çözüm bulmaya çalışıyor. Oyun sisteminde yeni santrfor Diagne’ye göre bazı değişiklikler yapan Terim, kontra hücumlar yerine, topun rakip yarı alanda kalmasını ve baskının üçüncü bölgeden itibaren başlamasını istiyor

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