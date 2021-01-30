Devre arası transfer listesine Omar'ın yılbaşı akşamı yaşadığı talihsiz kazanın ardından sağ bek mevkisini de ekleyen Galatasaray aradığı ismi İngiltere'de buldu. Newcastle takımında forma giyen ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin'in transferi konusunda Sarı-Kırmızılılar hedefine ulaştı. Ada'da kalmak isteyen ancak Siyah-Beyazlı takımdan geri dönüş alamayınca 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verdi. Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın İngiliz ekibini ikna ettiği bildirildi. Cim Bom'un Newcastle'a düşük bir bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Yedlin'in sağlık kontrolünün ardından Galatasaray'a imza atacağı öğrenildi.

Metin Karabaş