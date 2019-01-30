İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Wilfried Bony'nin adı, uzun bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu.

30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcünün yeni takımıyla ilgili resmi açıklama ise dün Swansea menajeri Graham Potter tarafından yapıldı.

İngiliz menajer, dün Birmingham City ile ligde 3-3 berabere kaldıkları mücadelenin ardından Fildişi Sahilli golcünün Katar kulübü Al Arabi'ye kiralanacağını açıkladı.

Potter, konuyla ilgili olarak "Görüşmeler ilerledi. Hatta biz konuşurken o şu an Katar'a giden uçağa binmiş bile olabilir." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler