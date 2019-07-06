Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın gözde oyuncularından stoper Ulaş Zengin'e en ciddi teklifi Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in yaptığı öğrenildi. Son dönemde ismi Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor, Konyaspor, Başakşehir gibi kulüplerle anılan genç savunmacıyı transfer etmek için ilk resmi teklif Gazişehir'den geldi. Ulaş için ilk etapta 1 milyon Euro isteyen Altay yönetimi bu rakamın verilmemesi üzerine 22 yaşındaki defans oyuncusunun bonservis ücretini 500 bin Euro'ya düşürdü.

Futbolcunun 2020 yılında serbest kalacak olmasının da etkisiyle yönetimin bonservis konusunda taviz verdiği ifade edildi. İzmir ekibi Ulaş'ın bir sonraki transferinden yüzde 25 pay alma şartı koşarken, Gaziantep temsilcisi bu talebi onayladı. Transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

DHA