Ara transferde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek için hummalı bir çalışma içine giren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Sparta Prag'da oynayan Benjamin Tetteh'ti.

Sarı Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki golcü futbolcu için tam 8 milyon euro önerdiği bulunduğu ancak bu teklifin Çek kulübü tarafından geri çevrildiği belirtilmişti.

Tetteh'in ülkesi Gana basını ise bugün konuyla ilgili bomba bir iddiaya yer verdi. Kickgh adlı internet sitesi, Tetteh için Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın da devreye girdiğini yazdı.

Haberde İngiliz kulübünün Tetteh transferi için Sparta Prag'ın talep ettiği 12 milyon euro'yu ödemek için hazır olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler