Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu! Cim Bom'da iki eksik!
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim, bu maçın kadrosunda yer alacak oyuncuları belirledi. 2 isim kadroda yer almadı.
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Cim Bom, bugün saat 16.00’da özel bir uçuşla Trabzon’a gittikten sonra karayoluyla Rize’ye geçerek karşılaşma öncesi kampa girecek.
Galatasaray’ın Rizespor karşılaşması kamp kadrosu da belli oldı. Kadroda Jimmy Durmaz ve Sekidika yer almadı.
İşte sarı kırmızılıların Çaykur Rizespor maçı kadrosu:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.
Fatih Terim, idmanda oyuncularına direktifler verirken objektiflere böyle yansıdı.