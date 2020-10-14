Galatasaray'ın borcu 3.3 milyarTL
Galatasaray’da şirket borcu, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son bildirime göre ağustos ayı itibarıyla 2.34 milyar Lira’ya yükseldi. Kulüpte şubat ayında yapılan divan kurulunda, Sarı-Kırmızılar’ın dernek borcunun 2019 yılı sonu itibarıyla 965 milyon olduğu açıklanmıştı. Şu an itibarıyla toplam borcu 3.3 milyar Lira’yı buldu.
Galatasaray’da şirket borcu, KAP'a yapılan son bildirime göre ağustos ayı itibarıyla 2.34 milyar Lira’ya yükseldi. Kulüpte şubat ayında yapılan divan kurulunda, Sarı-Kırmızılar’ın dernek borcunun 2019 yılı sonu itibarıyla 965 milyon olduğu açıklanmıştı. Sekiz yıl önce 731 milyon Lira’lık borç yükümlülüğü olan ekibin şu an itibarıyla toplam borcu 3.3 milyar Lira’yı bulmuş durumda.