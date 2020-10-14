Galatasaray’da şirket borcu, KAP'a yapılan son bildirime göre ağustos ayı itibarıyla 2.34 milyar Lira’ya yükseldi. Kulüpte şubat ayında yapılan divan kurulunda, Sarı-Kırmızılar’ın dernek borcunun 2019 yılı sonu itibarıyla 965 milyon olduğu açıklanmıştı. Sekiz yıl önce 731 milyon Lira’lık borç yükümlülüğü olan ekibin şu an itibarıyla toplam borcu 3.3 milyar Lira’yı bulmuş durumda.