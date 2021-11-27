Müthiş zafer heyecanlandırdı

Genç ve yetenekli oyuncuları, tecrübeli yıldızlarla harmanlayarak, henüz Türkiye’de olmasa da Avrupa’da durdurulamayan bir takım ortaya çıkaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çıtayı yine en tepeye koydu. Avrupa Ligi’nde son olarak Marsilya’yı müthiş bir futbolla 4-2 mağlup eden ve E Grubu’nda namağlup liderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılılar, 9 Aralık’taki Lazio deplasmanından 1 puan çıkarması halinde, doğrudan son 16 turuna kalacak. Olası bir mağlubiyette ise Play-Off turu oynanacak.

'Bundan sonrakiler de aynı'

Aslan’ın hocası Terim, Şampiyonlar Ligi ayarında bir grupta olduklarını hatırlatarak, “Hayaller olmadan hiçbir şey olmaz. Bu gruptan çıkarsak birçok şeyi hayal edebiliriz” demiş ve bundan sonraki turlarda gelecek takımların da benzer seviyede olacağını hatırlatmıştı. 2000 yılında Türkiye’ye UEFA Kupası’nı getiren Fatih hoca, 68 yaşında bir büyük zafere daha imzasını atmanın hayalini kuruyor. Terim’in gözü, 18 Mayıs 2022’de İspanya’nın Sevilla kentinde oynanacak olan Avrupa Ligi Finali’nde.

250 milyon TL Avrupa geliri

Elendiği Şampiyonlar Ligi’nin yayın gelirinden 350 bin Euro alan Cim Bom, Avrupa Ligi’nde gruplara katılım bedeli olarak 3.63 milyon Euro, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2.94 milyon Euro performans geliri elde etti. 1.05 milyon Euro’luk tur primini garantileyen Aslan, gruptan lider çıkarsa 1.1 milyon Euro, son 16’ya kaldığı için de 1.2 milyon Euro olmak üzere kasasına 2.3 milyon Euro daha koyacak. Katsayı karşılığı 3.1 milyon Euro kazanan Sarı-Kırmızılılar’ı 5 milyon Euro da yayın geliri bekliyor. Bu da toplamda 17.5 milyon Euro’ya (250 milyon TL) yakın bir kazanç anlamına geliyor.

Haftanın takımına 3 oyuncu birden

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftanın takımına Galatasaray’dan tam 3 oyuncu birden girdi. 8 kurtarış yapan kaleci Muslera, savunmanın kilit ismi olan stoper Marcao ve hücumun en etkili silahı Feghouli, haftanın 11’inde kendilerine yer buldular