Galatasaray'ın beyni Sofiane Feghouli
Sofiane Feghouli dün akşam da Galatasaray'ın öne çıkan isimlerindendi. Normalde sağ kanatta forma giyen Cezayirli yıldız, Milli ara sonra yaşanan sakatlıklar ve Kovid-19 pozitif çıkan isimlerin fazla olması nedeniyle Fatih Terim tarafından orta sahaya çekip oyun kurma görevini vermişti.
Feghouli burada sergilediği performansla Sarı-Kırmızılılar'a büyük katkı sağladı.
Diagne'ye gol pası
Rize'de kazanılan 4-0'lık maçta skor ve asist katkısı yapamasa da gerek savunmaya desteği gerekse başlattığı hücumlarla farklı galibiyete katkıda bulunan yıldız oyuncu Hatay karşısında ise kilidi açan golün asistini yaptı. 32'de Diagne'ye attığı güzel pas sonrası Galatasaray öne geçti. Feghouli böylelikle 3. kez gole katkıda bulunmuş oldu.