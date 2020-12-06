Feghouli burada sergilediği performansla Sarı-Kırmızılılar'a büyük katkı sağladı.

Diagne'ye gol pası

Rize'de kazanılan 4-0'lık maçta skor ve asist katkısı yapamasa da gerek savunmaya desteği gerekse başlattığı hücumlarla farklı galibiyete katkıda bulunan yıldız oyuncu Hatay karşısında ise kilidi açan golün asistini yaptı. 32'de Diagne'ye attığı güzel pas sonrası Galatasaray öne geçti. Feghouli böylelikle 3. kez gole katkıda bulunmuş oldu.