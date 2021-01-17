Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi oyun planını belirledi. Oyuncularıyla kamp öncesi bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, Vodafone Park'ta beraberliği dahi kabul etmediğini ve kazanmak için son düdüğe kadar ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Zafer şifresini "Hücum" olarak belirleyen Terim, baskının üçüncü bölgede başlamasını ve topun sürekli kendilerinde kalmasını istiyor. Özellikle kanatlarda Arda ile Oğulcan, stoperler oyun kurarken Diagne'nin baskısına katılarak rakibi ön alanda sıkıştırmaya çalışacak.

Marcao'ya baskı gelirse...

Marcao'nun savunmadan oyun kurarken baskı yemesine karşın, geriden hücum organizasyonu başlatma planını da güncelleyen Fatih hoca, sorumluluğu Taylan ile Belhanda'ya verdi. İki oyuncu merkezde birbirlerine yakın durarak, topu yarı alandan çıkarmaya yardımcı olacak. Ayrıca savunma bekleri de hücum ağırlıklı oynayarak, devamlı bindirmelerle forvetteki isimlere destek sağlayacak. Skor üstünlüğü gelene kadar takım bu plana sadık kalacak. Takım öne geçer ve Beşiktaş baskıyı artırırsa, kontra hücumlarla fark arayışı başlayacak.

Kaleyi gören yoklayacak!

Beşiktaş yarı sahasında kısa paslar ve üçgenler kurarak savunma dengesini bozmaya çalışacak olan Sarı-Kırmızılılar, buna karşın orta ve şut organizasyonlarından da vazgeçmiş değil. Son taktik provada bu yönde denemeler yaptığı öğrenilen Galatasaraylı futbolcular, kenarlardan ortalarla Diagne'yi golle buluşturmaya çalışacak. Belhanda, Taylan, Emre Akbaba ve Emre Kılınç gibi isimlerden de fırsatını buldukları anda kaleyi yoklamaları isteniyor.











