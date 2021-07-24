Galatasaray PSV mağlubiyetini KAP'a bildirdiği 3 transferle unutturdu ancak transferler devam edecek. Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in özellikle kadroda görmek istediği Berkan Kutlu için bugün bir kez daha Alanyaspor kulübüyle görüşme gerçekleştirecek.

5 yıllık sözleşme

Daha önce 2.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Galatasaray'ın 3 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama bu transferi bitirmesi bekleniyor.

Alanyaspor'la Topuk Yaylası'nda kampta bulunan 23 yaşındaki yıldız adayı anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Geçen sezon başında yetiştirme bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer olan Berkan Kutlu kulübüyle 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Orta sahada joker

Çift yönlü orta saha oyuncusu olan 23 yaşındaki oyuncu 6, 8 ve 10 numara mevkilerinde görev yapabiliyor. 10 numara olarak futbola başlayan Berkan Kutlu özellikle Alanyaspor'da Bakasetas'ın ayrılığının ardından Salih Uçan'la birlikte iyi bir ikili oluşturmuştu.

Yakup Çınar - Fanatik Özel