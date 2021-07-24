Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde son dakika gelişmesi
Art arda 3 transfer birden açıklayan Galatasaray Berkan Kutlu transferini bugün bitirmek istiyor. İki kulüp arasında yapılacak son görüşme sonrası 23 yaşındaki orta saha transferinin artık açıklanması bekleniyor.
Galatasaray PSV mağlubiyetini KAP'a bildirdiği 3 transferle unutturdu ancak transferler devam edecek. Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in özellikle kadroda görmek istediği Berkan Kutlu için bugün bir kez daha Alanyaspor kulübüyle görüşme gerçekleştirecek.
5 yıllık sözleşme
Daha önce 2.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Galatasaray'ın 3 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama bu transferi bitirmesi bekleniyor.
Alanyaspor'la Topuk Yaylası'nda kampta bulunan 23 yaşındaki yıldız adayı anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Geçen sezon başında yetiştirme bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer olan Berkan Kutlu kulübüyle 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Orta sahada joker
Çift yönlü orta saha oyuncusu olan 23 yaşındaki oyuncu 6, 8 ve 10 numara mevkilerinde görev yapabiliyor. 10 numara olarak futbola başlayan Berkan Kutlu özellikle Alanyaspor'da Bakasetas'ın ayrılığının ardından Salih Uçan'la birlikte iyi bir ikili oluşturmuştu.
Yakup Çınar - Fanatik Özel