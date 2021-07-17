Geçtiğimiz sezon Alanyaspor 'da oynadığı futbolla orta sahada kısa sürede fark yaratan Berkan Kutlu ile Galatasaray uzun bir süredir görüşüyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Akdeniz ekibi ile de kısa bir süre içerisinde yeniden masaya oturması planlanıyor. Ayrıca 23 yaşındaki yıldız futbolcunun da Galatasaray formasını giyme konusunda bir hayli ısrarcı olduğu belirtildi. Genç futbolcunun sergilediği bu tavır sonrasında Turuncu-Yeşilli ekibin transferde bir zorluk çıkarması beklenmiyor. Öte yandan Cim Bom'un, Berkan için Alanya'ya önerdiği bedel ise 2.5 milyon Euro.