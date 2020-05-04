Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Aslan'ın forvet transferi ihtimaline karşın menajerler Galatasaray'ın kapısını aşındırmaya başladı. Ancak sarı kırmızılı takımın, Cavani'nin menajeri olduğunu söyleyen isimlerle başı belada.

Bir süredir Fenerbahçe ile adı geçen Edinson Cavani'yle ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol menajer Erik Alonso adına bazı menajerlerin Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve Uruguaylı golcüyü sarı-kırmızılı kulübe önerdiği ileri sürüldü. Ancak Cavani'nin menajerinin, Walter Guglielmone olması kafaları karıştırdı. Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın bu nedenle temas kurmak isteyen menajerlerle görüşme yapmayı kabul etmediği de öğrenildi.

Sabah



