Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ın transferinde düğmeye basan Galatasaray , imza için gün sayıyordu. Ancak ezeli rakip Fenerbahçe 'nin devreye girmesi, kulüpte endişe yarattı. Gelişme üzerine, Başkan Burak Elmas'ın yetkilendirdiği iki yönetici, Barış'la tekrar görüştü ve anlaşmada herhangi bir sorun olmadığı ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar çok kısa bir süre içerisinde bu transferi resmen açıklamaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki futbolcunun hocası İlker Püren de geçtiğimiz günlerde FANATİK'e yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in ısrarı üzerine Barış'ın Galatasaray'ı tercih ettiğini dile getirmişti.