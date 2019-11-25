Galatasaray’ın Avrupa’daki galibiyet hasreti 11 maç

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 11 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, sonrasındaki iki müsabakada İspanya’nın Real Madrid takımına yenildi.

Son 30 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta sadece 2 galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 19 defa mağlup oldu, 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Gol yollarında etkisiz

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 5 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz’in Benfica takımına 2-1 kaybettiği müsabakadan sonra çıktığı 5 Avrupa kupası maçında gol atamadı.

Galatasaray, geçen sezondan 1 UEFA Avrupa Ligi maçının yanı sıra bu sezonki 4 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte kalesinde 8 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 32 takım arasında, 5. maçlar öncesi, gol sevinci yaşayamayan tek takım durumunda.

100. galibiyet şanssızlığı

Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 11 maçta kazanamadı ve "dalya" sevincini yaşayamadı.

Avrupa sahnesinde çıktığı 283 maçın 99’undan galibiyetle ayrılıp 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 8 yenilgi gördü.

Avrupa kupalarında son 30 maç

Galatasaray’ın Avrupa’da son 30 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Tur Rakip Sonuç (GS-Rakip)

2013-14 Şampiyonlar Ligi Son 16 Chelsea 1 - 1

Son 16 Chelsea 0 - 2 (D)

2014-15 Şampiyonlar Ligi Grup Anderlecht 1 - 1

Grup Arsenal 1 - 4 (D)

Grup Borussia Dortmund 0 - 4

Grup Borussia Dortmund 1 - 4 (D)

Grup Anderlecht 0 - 2 (D)

Grup Arsenal 1 - 4

2015-16 Şampiyonlar Ligi Grup Atletico Madrid 0 - 2

Grup Astana 2 - 2 (D)

Grup Benfica 2 - 1

Grup Benfica 1 - 2 (D)

Grup Atletico Madrid 0 - 2 (D)

Grup Astana 1 - 1

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Lazio 1 - 1

Son 32 Lazio 1 - 3 (D)

2016-17 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Östersunds 0 - 2 (D)

2. Ön Eleme Östersunds 1 - 1

2018-19 Şampiyonlar Ligi Grup Lokomotiv Moskova 3 - 0

Grup Porto 0 - 1 (D)

Grup Schalke 0 - 0

Grup Schalke 0 - 2 (D)

Grup Lokomotiv Moskova 0 - 2 (D)

Grup Porto 2 - 3

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Benfica 1 - 2

Son 32 Benfica 0 - 0 (D)

2019-2020 Şampiyonlar Ligi Grup Club Brugge 0 - 0 (D)

Grup PSG 0 - 1

Grup Real Madrid 0 - 1

Grup Real Madrid 0 - 6 (D)

AA