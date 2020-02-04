Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u 4-1 yenen Galatasaray, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla üst sıralardaki rakipleriyle puan farkını eritiyor. Sarı-Kırmızılı takım, şampiyonluğa ulaştığı son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da ikinci devrede aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçti. Fatih Terim yönetiminde geride kalan iki sezonda ikinci yarılardaki performansıyla mutlu sona ulaşan Galatasaray, bu sezon da ikinci devreye 3’te 3 yaparak başladı.

Beşinci sırada bitirmişti

2017-2018 sezonunun ilk yarısını 35 puanla ikinci sırada bitiren Cim Bom, ikinci devrede 40 puan elde ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Galatasaray geçen sezon da ilk yarıyı 29 puan ve averajla beşinci tamamlarken, ikinci devrede hanesine 40 puan ekledi ve şampiyonluk kupasını üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

10 puan farkla başladılar

Sarı-Kırmızılı takım, bu sezon ise ligin ilk yarısında 27 puan kazanırken, ikinci devredeki ilk üç maçında hanesine 9 puan yazdırdı ve toplamda 36 puana ulaştı. Galatasaray, 17. hafta sonunda lider Sivasspor ile 10 puan olan farkı ikinci yarıdaki performansıyla 5’e indirdi. Aslan geçen sezon da 20 haftada 36 puan toplamış, Başakşehir’in 8 puan arkasında kalmasına rağmen mutlu sona ulaşmıştı.

‘1.3’ten, ‘3.0’ ortalamaya

Galatasaray, ikinci yarıda gol sayısı bakımından da daha başarılı bir istatistik ortaya koydu. İlk yarıdaki 17 karşılaşmada 23 gol atan Aslan, ikinci devredeki 3 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırdı. Sezonun ilk bölümünde maç başına 1.3 gol ortalamasıyla mücadele eden Galatasaray’ın ikinci yarıdaki gol ortalaması 3 oldu.

En uzun galibiyet serisi

Ligde son 4 maçını kazanan Galatasaray, son iki sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. Sarı-Kırmızılı takım, ligin 16. haftasında Göztepe’ye yenildikten sonra sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup etti.