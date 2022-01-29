Galatasaray 'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Luis Campos, teklifi kabul etti. Portekizli dünyaca ünlü futbol adamı, Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapacak.

Campos transferler, oyuncu satışı ve altyapı konularında sarı-kırmızılı kulübe yardımcı olacak. Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını tribünden izleyen Campos'un aylık 100 bin Euro maaş alacağı bildirildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da dün Zoom üzerinden genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlarken, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık" diyerek ünlü futbol adamının kendisine danışmanlık yapacağını teyit etti. (Sabah)