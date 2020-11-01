Bu sezona çok iyi başlayan ancak daha sonra düşüşe geçen Galatasaray, yavaş yavaş toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Oyun anlamında çok etkili olmasa da sonuçları almaya başlayan Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü'nü sahasında yenerek bir galibiyetten çok daha fazlasını cebine koymayı başardı, zirveyle aradaki puan farkının açılmasını engelledi. Fatih Terim'in öğrencileri, ligdeki ilk iki haftanın ardından ilk kez üst üste iki hafta rakiplerini yenmeyi başardı.

Falcao ve Belhanda müjdesi

3 maçlık 3 puan hasretini geçtiğimiz hafta Erzurumspor deplasmanında 2-1'lik skorla elde eden Aslan, gelecek hafta deplasmandaki zorlu Sivasspor mücadelesi öncesi büyük moral depoladı. Yönetim ve Terim arasında tansiyonun yükselmesi sonrası yeniden kenetlenen Cim Bom'da kart cezalısı Radamel Falcao, Sivas karşısında ilk 11'e dönecek, sakatlığı sebebiyle Başkent ekibine karşı oynamayan Belhanda'nın da Yiğido'ya karşı yetişme ihtimali bulunuyor.

Yasin Cam





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