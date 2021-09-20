Avrupa sahnesinden müthiş bir zaferle ayrılan Galatasaray , lige beklenmedik bir kayıpla döndü. Fatih Terim ve öğrencileri hafta içinde uzun bir aranın ardından Lazio karşısında Türk Telekom’a ve taraftarına kavuşmuştu. Cim Bom, ligde de bu sezon sahasındaki ilk maçına dün Alanyaspor karşısında çıktı. Son iki haftada öne geçmesine rağmen Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında yaşanan puan kayıpları, moralleri bozmuştu. Sarı-Kırmızılılar’da hedef, Alanyaspor karşısında tribünlere üç puanı hediye etmekti. Ancak, Galatasaray son yıllarda adeta kâbusu haline gelen Güney ekibine, yine diş geçiremedi ve tek golle şok bir yenilgi aldı.

Son 4 maçta 3. yenilgi

2019-2020’de ve geçen sezon Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor’a her iki eşleşmede de elenen Galatasaray, ligde de böylelikle son 4 maçta 3. yenilgisini yaşamış oldu. Temmuz 2020’de Alanya deplasmanından 4-1’lik farklı mağlubiyetle dönen Sarı-Kırmızılılar, geçen yıl yine Türk Telekom’da 2-1 kaybetmişti. Bu serideki tek 3 puan Emre Kılınç’ın golüyle Şubat 2021’de deplasmanda gelmişti. Dünkü galibiyet planları da 87. dakikada son bulan Aslan, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini de bir anlamda ‘belalısı’ Alanyaspor’dan almış oldu!