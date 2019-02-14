Galatasaray’ın akademi kadrosunda rol değişiklikleri yaşandı

Galatasaray’ın akademi takımıyla ilgilenen Ömer Faruk “Cognac” Ünsal, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla takım kadrosundaki değişikliklerden bahsetti. Akademi Ligi’nin yeni haftasıyla birlikte farklı bir dizilime gideceklerini açıklayan Cognac, birçok oyuncunun rolünde değişiklikler yaptıklarını açıkladı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Madness ve Tolerant’ı da akademi kadrosunda oynatan ve yeni haftada değişikliğe gideceğine kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Cognac’ın paylaşımını göre, bu hafta yeni bir şeyler deneyecek. Cognac’ın açıklamalarına göre Galatasaray Akademi’ni yeni haftadaki rol dağılımı şöyle olacak:

Üst koridor: Kerem “kumru” Kırgöz | Eski rolü ormancıydı.

Orman: Turan “Vigilante” Dane | Eski rolü ormancıydı.

Orta koridor: Mehmet Furkan “UNMANAGABLE” Ozer | Eski rolü nişancıydı.

Nişancı: Mert “MGX” Güvercin | Eski rolü orta koridordu.

Destek: Mertkan “Smoke” Salman | Eski rolü üst koridordu. (Playerbros)