Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 2 kez çeyrek final ve 1 kez yarı final gören, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1, Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez son sekize kalan, Türkiye'nin UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan tek takımı olan Galatasaray, başarılarla dolu geçmişini mumla aratıyor… Sarı-kırmızılı takım son dönemde özellikle deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. 6.5 yıldır, Avrupa'da dış sahada kazanamayan Cimbom'un galibiyet hasreti 19 maça çıktı. En son 2012- 13 sezonunda Almanya'da Schalke'yi 3-2'lik skorla yenen Galatasaray, sonrasında ise 15 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak büyük hayal kırıklığına neden oldu.

(Sabah)